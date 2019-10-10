Из-за сообщения о "заминировании" 341 объекта в Харькове эвакуировали более тысячи человек

341 объект в Харькове правоохранители проверяли на наличие взрывоопасных веществ.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области 9 октября около 15:45 на электронную почту полиции поступила информация о минировании нескольких сотен учреждений города.

По адресам работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

Полицейские осмотрели 61 медицинское учреждение, 39 торговых центров, 10 гостиниц, 45 школ и 186 детских садов.

Эвакуировали более тысячи человек.

Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.

Информация об указанном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Злоумышленники разыскиваются.