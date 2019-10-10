 

Из-за сообщения о "заминировании" 341 объекта в Харькове эвакуировали более тысячи человек

10 октября 2019 г. 11:28
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341 объект в Харькове правоохранители проверяли на наличие взрывоопасных веществ.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области 9 октября около 15:45 на электронную почту полиции поступила информация о минировании нескольких сотен учреждений города.

По адресам работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи. 

Полицейские  осмотрели 61 медицинское учреждение, 39 торговых центров, 10 гостиниц, 45 школ и 186 детских садов. 

Эвакуировали более тысячи человек.

Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.  

Информация об указанном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Злоумышленники разыскиваются.

 

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