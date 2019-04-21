Из-за угрозы взрыва из торгового центра на улице Академика Павлова эвакуируют посетителей

21 апреля 2019 г. 18:45
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Из торгового центра "Французский бульвар" эвакуируют посетителей.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о взрывчатке в торговом центре, расположенном на улице Академика Павлова, поступило 21 апреля в 17:35.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится осмотр помещений и эвакуация граждан.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции.

 

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