Из-за угрозы взрыва из торгового центра на улице Академика Павлова эвакуируют посетителей

Из торгового центра "Французский бульвар" эвакуируют посетителей.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о взрывчатке в торговом центре, расположенном на улице Академика Павлова, поступило 21 апреля в 17:35.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится осмотр помещений и эвакуация граждан.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции.