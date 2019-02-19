Из-за угрозы взрыва из здания суда в Харькове эвакуировали более 400 человек

Взрывчатку в здании Харьковского апелляционного суда не нашли, информация о заминировании суда в Харькове оказалась ложной.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Эксперты осмотрели 22000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 461 человека.
Напомним, сообщение о заминировании здания Харьковского апелляционного суда, расположенного на площади Героев Небесной Сотни, поступило в полицию 19 февраля около 16:00.
Правоохранители устанавливают лицо, сделавшее ложное сообщение о заминировании.