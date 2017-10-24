Известный украинский поэт Артем Полежака выпал из окна. Подробности

Старший брат Артема - Дмитрий Полежака рассказывает, что несчастный случай произошел в ночь на понедельник 23 октября. По его словам, Артем был в командировке в Донбассе несколько дней, вернулся в Харьков, потом имел короткий разговор с волонтерами, после чего с не выясненных до сих пор причин выпал из окна. От удара сразу потерял сознание. Соседи только утром увидели Артема, вызвали все необходимые службы, мужчину отвезли в больницу неотложной помощи. Брат не возражает тот факт, что у Артема врачи зафиксировали следы алкогольного опьянения "опьянения, но он утверждает его родственник, не злоупотребляет алкоголем и это, по его мнению, не могло стать причной падения:

Дмитрий Полежака, брат Артема Полежаки

З киянами їздив на кілька днів в АТО виступати, воно ж переїзди ,потім поїхав до батьків,відтіля додому, ну я не знаю, чи заснув, чи післезнувся впав і це сталося серед ночі. Чи був він в алкогольному сп’янінні чи ні скажіть? Ну да, зафіксоване алкогольне сп’яніння, людина випила келих пива, звісно врачі сказали , що це алкогольне сп’яніння, але як такого його не було, з ним розмовляли за кілька минут до того. Як це сталося і не сказати, що він так уже зловживає, щоб це стало прчиною - це просто нещасний побутовий випадок, який стався на жаль.

Сейчас семья и друзья дежурят в палате пострадавшего. Сам Артем о падении ничего не помнит "помнит, в основном спит:

Дмитрий Полежака, брат Артема Полежаки

Артем був у першому відділенні, він майже весь час спить, але мабуть стабілізується стан його він не встає, рухається лежачі, щас спить, от тільки поїв перший раз. Врачі зараз стараються, молодці, зараз зроблено МРТ, зробили пункцію, по стану середньої важкості.

Врачи прогнозов относительно состояния здоровья известного поэта на камеру не делают, но предполагают, что вряд ли Артем Полежака проведет много времени на лечении.

