Кандидату в мэры Лозовой сожгли машину: кого подозревает в поджоге пострадавший

Как сообщалось, около 02:30 в ночь с 8 на 9 октября на одной из автостоянок в Лозовой горел Lexus, который принадлежит кандидату на должность Лозовского городского головы от "Слуги Народа" Алексею Криворучко.

Хозяин сгоревшего автомобиля связывает произошедшее с предстоящими выборами и уверен, что это был умышленный поджог.

"Это было около трех часов ночи. Это поджог. Связываю с выборами. Мне сказали, что на камерах есть этому подтверждение", — сообщил он.

В поджоге он подозревает представителей местной власти Лозовской городской ОТГ.

"Есть подозрения, потому что я начал освещать его коррупционные схемы на видео на своей странице в Фейсбук. Например, я рассказываю, как были присвоены земельные участки командой действующего мэра за копейки", — поясняет Алексей Криворучко.

По словам кандидата в мэры, ранее угрозы ни ему, ни его семье не поступали.

Также полиция и ГСЧС опубликовали соответствующие фото с места происшествия, судя по которым внедорожник сгорел дотла и восстановлению не подлежит.

Сейчас Алексей Криворучко написал заявление в полицию и ждет, что виновный будет найден и наказан.

Информация о происшествии внесена правоохранителями в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет за решеткой.

Сейчас идет следствие, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и причастных к нему.

Алексей Криворучко - один из пяти кандидатов на должность Лозовского городского головы. Ему 42 года, родился он в поселке Близнюки, работает директором ЧП "Лозовское грузопассажирское автотранспортное предприятие".