«Каскад» на Салтовке: из-за аварии на водопроводе затопило местный рынок

Фонтаном из-под земли, целой рекой - через рынок и - на проезжую часть: около половины десятого утра реализаторы на рынке, расположенном неподалеку от торгового центра "Океан" увидели, как вода в считанные секунды затопила торговую площадку. Ни выбраться наружу, ни пробраться к киоскам было невозможно - вода доходила местами до колен и текла под огромным давлением.

Тамила, продавец

Под тумбочку, здесь холодильник плавал. Вся грязь, все. Работа сегодня, понятное дело, я холодильники не могу включать, а у меня там продукция. Я вообще не ожидала, что такие масштабы могут быть, ее больше часа никто не отключал.

Елена, продавец

Я только шум услышала, но нас миновала. - А когда, шум услышали, что подумали? - Не могла понять что, это жуть какая-то…

Остановить искусственный водопад удалось только через час - именно через такой промежуток времени на месте порыва появились основные силы коммунальщиков.

На месте они от комментариев отказались, но после на официальном сайте КП" Харьковводоканал" появилась информация, что произошло повреждение на магистральном трубопроводе.

По словам коммунальщиков, сотрудниками предприятия выполняются работы по отключению системы холодного водоснабжения, в дальнейшем - возьмутся за ремонтные.

Подвоз воды абонентам будет осуществляться автоцистернами.