Катастрофа АН-26: правительственная комиссия озвучила причины, родственники офицеров хотят идти в суд

На заседании Кабмина отчет озвучил глава правительственной комиссии по расследованию падения самолета АН-26. Он отметил, что к катастрофе привело несколько факторов. Перечислил их поэтапно.

Сначала произошел отказ системы ПРТ-24 из системы управления левого двигателя самолета. Вскоре после установления горизонтального полета, экипаж не выровнял тягу левого и правого двигателей.

Следующий фактор, говорит Уруский: несвоевременное перевода самолета на снижение и неправильно построена траектория. Затем состоялось искусственное создание несимметричности тяги силовой установки.

Аварийная ситуация превратилась в критическую, потеря скорости на предпосадочной прямой привела к столкновению самолета с землей, подытожил глава комиссии. Основных причин падения назвал три.

Олег Уруский, глава правительственной комиссии:



Головні причини катастрофи. Відсутність дієвого контролю за орагнізацією та виконанням польотів з боку посадових осіб Харківського університету повітряних сил. Системні порушення правил виконання польотів в ХНУПС імені Івана Кожедуба. Недостатня професійна підготовка екіпажу щодо дій в особливих ситуаціях, здійсненні всебічного аналізу характеру локальної відмови техніки з моделюванням переростання ситуації у катастрофічну.

Наработки правительственной комиссии, передадут в правоохранительные органы, которые продолжают следственные действия, чтобы установить виновных в этой трагедии, подчеркнул Уруский.

Между тем, родственники нескольких погибших офицеров экипажа АН-26 уже отреагировали на отчет правительства. Они категорически не согласны с выводами комиссии и уже написали письма к руководству Минобороны и президента Украины, Владимира Зеленского. Мама 28-летнего штурмана-инструктора Дмитрия Добрели говорит - ее сын был хорошим специалистом, курсанты считали его профессионалом своего дела. И сам Дмитрий не раз рассказывал матери о критическом состоянии авиационной техники, на которой приходилось летать. То, что часть вины спишут именно на ненадлежащую подготовку экипажа стало для нее неожиданностью, как и для других родственников погибших.

Вита Ломова, мама погибшего штурмана Дмитрия Добрели:

Они до последних 9 секунд они были абсолютно спокойны, ситуация была штатная, они не нервничали, и только до последних 9 секунд - что-то произошло такое, что привело к катастрофе, я считаю, что экипаж здесь ни при чем.

Вместе с другими родственниками, говорит Вита Ломова, собирается идти в суд после услышанного. Не только ради отстаивания чести своих родных, но и для того, чтобы такие случаи больше не повторялись.

Вита Ломова, мама погибшего штурмана Дмитрия Добрели:

Я думаю, это и для всех важно, потому что люди остались в части, офицеров-летчиков на всю страну 300-400 человек, не больше. И, получается те, которые остались – они в таком же положении, как и наши, которые розбились. И это просто дело случая, что в этот раз были наши, а в другой раз будут другие. И где гарантия, что в следующий раз не упадет следующий самолет, и опять причину замнут, опять спишут на экипаж, как говорил Дима, экипаж всегда виноват.

Мама летчика Ашрафа Мсуи, Римма Мхавила отмечает, ожидает окончательного завершения следствия и также раздумывает по поводу обращения в суд. Очень много вопросов, говорит она, возникает к руководству ВУЗа и к организации полетов.

Римма Мхавила, мама погибшего летчика Ашрафа Мсуи:

Следуя выводам комиссии, пилотами было совершено 6 фатальных ошибок. Соответственно, возникает вопрос: насколько был подготовлен экипаж. Если они совершили столько ошибок. Сколько времени было уделено подготовке пилотов, выходу из критической, нештатной ситуации.

Катастрофа Ан-26 произошла 25 сентября. Вблизи военного аэропорта под Харьковом упал и загорелся самолет. На его борту находились 27 человек - члены экипажа и курсанты. Вследствие крушения погибли 26 офицеров и будущих летчиков. Выжил только один курсант.