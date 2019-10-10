 

Количество обстрелов на Донбассе возросло, ранен военный

10 октября 2019 г. 11:10
2 просмотра

9 октября вооруженные формирования РФ и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный ранен. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

По данным утренней сводки, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение Минских соглашений оккупанты снова обстреляли участок разведения сил и средств в районе Золотого из миномета калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершал обстрелы : дважды - возле Красногоровки , один - неподалеку от Песков , дважды вблизи Лебединского, дважды возле, по одному разу - в районе Пищевика, Новотроицкого недалеко от Николаевки, Павлополя, Новогнатовки .

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник также произвел 12 обстрелов: один - возле Новолуганского,  5 раз в районе Золотого –участок разведения сил, вблизи Гладосового, возле Майорска, неподалеку от Крымского – дважды, по одному разу - вблизи Авдеевки и неподалеку от Новозвановки.

За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

В течение текущих суток оккупанты 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": дважды возле Новотроицкого – из разных гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Пищевика – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Как отмечается в сводке ООС, потерь с украинской стороны нет.

Напомним, вчера, 9 октября, на блокпосту в городе Кременная Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами, которые направлялись в Золотое, чтобы не допустить разведения сил.

Один из правоохранителей пострадал, его забрали медики, двух активистов задержали правоохранители.

Кроме того, из автомобиля, который следовал в колонне, изъяли 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия. Проводится проверка.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.