Количество обстрелов на Донбассе возросло, ранен военный

9 октября вооруженные формирования РФ и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный ранен. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

По данным утренней сводки, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение Минских соглашений оккупанты снова обстреляли участок разведения сил и средств в районе Золотого из миномета калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершал обстрелы : дважды - возле Красногоровки , один - неподалеку от Песков , дважды вблизи Лебединского, дважды возле, по одному разу - в районе Пищевика, Новотроицкого недалеко от Николаевки, Павлополя, Новогнатовки .

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник также произвел 12 обстрелов: один - возле Новолуганского, 5 раз в районе Золотого –участок разведения сил, вблизи Гладосового, возле Майорска, неподалеку от Крымского – дважды, по одному разу - вблизи Авдеевки и неподалеку от Новозвановки.

За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

В течение текущих суток оккупанты 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": дважды возле Новотроицкого – из разных гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Пищевика – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Как отмечается в сводке ООС, потерь с украинской стороны нет.

Напомним, вчера, 9 октября, на блокпосту в городе Кременная Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами, которые направлялись в Золотое, чтобы не допустить разведения сил.

Один из правоохранителей пострадал, его забрали медики, двух активистов задержали правоохранители.

Кроме того, из автомобиля, который следовал в колонне, изъяли 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия. Проводится проверка.