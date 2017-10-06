"Коммунальный фонтан" в Харькове. Подробности аварии на Салтовке

Около семи утра, рассказывают жители нескольких многоэтажек по улице Гвардейцев Широнинцев, услышали сильный хлопок похожий на взрыв. Сначала, говорят, не на шутку испугались.

Людмила Карпенко, местная жительница

В начала восьмого как рванет взрыв. Типа бомбы мы думали взорвалась. Фонтан почти до крыши 9 этажного дома. Было так, что благодаря, что три каштана и вот это в в окна не было. Спасли вот эти каштаны. Я куда только не звонила и милицию, и МЧС, и дозвониться невозможно вдруг какая-то катастрофа у нас дозвониться не куда НЕ возможно. Что делать вообще не понятного, я бегала по всей квартире собирала документы думала эвакуироваться.

Нина, местная жительница

У меня балкон со спальни выходит вот сюда, во двор. Я вышла на балкон смотрю шумит гудит. Я вот так вот посмотрела смотрю на фонтан какой-то идет. Мне показалось, что это палево, что дым идет. Я потом пошла взяла очки для дальнозоркости одела очки смотрю - вода. На уровне с деревом такой фонтан был. Ну вода прямо била, не знаю, я сколько живу я первый раз такое чудо вижу/

Под давлением воды, куски асфальта разлетелись вокруг на полтора десятка метров. Один из них чудом не упал на голову Александра Осауленко, который возвращался домой после утренней прогулки с собакой.

Александр Осауленко, местный житель

Да, домой шел к подъезду. Все же видите в 20 метрах от подъезда это произошло. Полетели прям куски асфальта? Ну конечно, видите он валяется всё.

Гейзер высотой с шестиэтажку бил почти два часа, и только в половине десятого приехала первая аварийная бригада - говорят местные жители. По чей время по предварительным подсчетам работников водоканала, вытекло около четырех тысяч кубометров воды.

Владлен Волков, зам. ген. дир. по водоснабжению КП "Харьковводоканал"

Во время порыва очень много воды утекло кто за эту воду, собственно, платит будет? Вода будет списана на технологические нужды - это предусмотрено потерями для КП "Харьковводоканал", нормативными потерями. Утечка в среднем составляла порядка 2 тысяч кубов в час. 2 тысячи кубов в час. Мы локализовали в течении 2 часов.

Чтобы перекрыть воду, говорит Владлен Волков, пришлось остановить работу двадцать седьмой насосной станции, ведь труба метрового диаметра является основным водопроводом Салтовки. Главной причиной ЧП коммунальщики называют изношенность трубопровода. По словам чиновника эту трубу, прокладывали еще в семидесятые годы и её уже следует полностью заменить из-за аварийного состояния. Но, средств хватает только на ремонт.

Владлен Волков, зам. ген. дир. по водоснабжению КП "Харьковводоканал"

Мы выполнили остановку насосной станции на полтора часа. Полтора часа 11 микрорайонов потребителей, потребители 11 микрорайонов находились без холодного и горячего водоснабжения, в настоящий момент водоснабжение в полном объеме нормализованно, но технологический еще остается у нас без воды порядка 25 домов, без холодной и без горячей. Это часть 605 микрорайона, в течении 4 часов мы сможем локализовать водоснабжения данных домов

А жители района добавляют: подобные фонтаны из водопроводов видят не впервые. Три года назад аналогичную картинку они наблюдали у дома 18Г по улице Гвардейцев Широнинцев, буквально в трехстах метрах от места сегодняшнего порыва. По информации руководства коммунального предприятия семьдесят процентов водопроводных сетей города находятся в износом состоянии и требуют замены.