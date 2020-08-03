Кража прямо в церкви: в Богодухове обокрали прихожанку храма

2 августа в полицию поступило сообщение о том, что в храме города Богодухова неизвестный похитил сумку 66-летней женщины. Потерпевшая оставила ее у иконы в церкви, а когда вернулась, то обнаружила пропажу. В сумке были банковские карточки, телефон и кошелек.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, правоохранители оперативно установили личность вора. Им оказался 49-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления. Он признался в совершении кражи.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.