Кровавое ДТП в Кривом Роге: подозреваемый водитель легковушки умер в СИЗО

05 мая 2018 г. 14:21
Источник: УНИАН
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Кровавое ДТП в Кривом Роге: подозреваемый водитель легковушки скончался в СИЗО

В Кривом Роге сегодня умер 67-летний Александр Волков, подозреваемый в совершении ДТП, которое повлекло смерть 11 пассажиров маршрутки.

Мужчину перевели в следственный изолятор три дня назад.

В четверг, 3 мая, его состояние здоровья ухудшилось.

Сегодня в медучреждении СИЗО он скончался, сообщает «Первый Криворожский».

Напомним, именно он, по мнению следствия, был за рулем автомобиля Mazda, который столкнулся с маршруткой 17 апреля.

Как сообщалось, утром 17 апреля в городе Кривой Рог Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса восемь человек погибли, 16 человек были госпитализированы. Среди пострадавших были работники предприятия «Арселормиттал Кривой Рог».

18 апреля утром от полученных травм в больнице скончался еще один 47-летний пострадавший, а 25 и 29 апреля - еще двое, поэтому количество жертв возросло до 11 человек.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса.

В тот же день полиция сообщила о подозрении водителю автомобиля Маzdа, действия которого, как считают следователи, привели к смертельному ДТП.

 

 

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