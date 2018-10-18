"Кровавый перекресток" - год спустя. Астролог составила гороскоп трагедии

Я добегала до тротуара, я услышала этот хлопок, крики детей, какие-то вопли, и развернувшись я увидела разбитый «Туарег», а дальше побежала и увидела ужасную картину, и начала вызывать «скорую» . Вызывала не единожды, потому что случился истерический момент, и я вызвала «скорую» по кругу, потому что думала, что меня не слышали, или меня не поняли, на меня кричали люди. И эта картина изувеченных тел. Девушка там была вся в крови, я не знаю.
Очень тяжело прошел этот год, чувство недоделанного дела, незавершенного, мы так надеялись, что к годовщине это точно завершится. Просто доказывать то нечего, все же видно, все доказано уже давно, а так затягивать, уже, конечно...
По всем нормам я не должна была выжить в этой аварии вообще, меня от удара отнесло под припаркованный автомобиль. как я залетела я не понимаю. По всем меркам все идет к тому, что они избегут наказания - по крайне мере, Зайцева, но так как я чудом выжила, я надеюсь, что наше правосудие сработает.
Вот видите, луна находится в 13 градусе, как только она подойдет к Скорпиону – следствие закончится - это 17 месяцев плюс минус, два участника события, потому что солнце находится в двойном знаке, знаке весов, мужчина и женщина, парность.
Очень плохо реагируют люди, очень серьезные моральные страдания и стрессы каждое заседание им приносит, поэтому мне каждый раз с трудом удается им объяснить, ну давайте еще попробуем прийти.
В городе это нарушение правил проезда перекрестков, скоростной режим, проезд пешеходных переходов,в области – это нарушение правил обгона, скорости большие, и также большим «бичем» является, не уменьшается количество водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии.
Эта девушка крайне возмущена тем, что случилось, говорит о своих эмоциях, о трагедии. Но через девять месяцев она сядет за руль своего«Лексуса» в состоянии алкогольного опьянения, и на улице Шевченко устроит ДТП, которое по счастливой случайности обойдется без человеческих жертв.