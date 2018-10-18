"Кровавый перекресток" - год спустя. Астролог составила гороскоп трагедии

Киевлянка Оксана Нестеренко, наверное, единственная среди жертв ДТП, которая хочет пойти на перекресток и даже снять мини-фильм о своих ощущениях год спустя. Она это делает и для себя в качестве поддерживающей терапии, почти весь год женщина была в депрессии, и для родственников погибших. Оксана получила тяжелую травму ноги, не могла ходить без посторонней помощи, для девушки авария стала ключевым моментом, она восприняла ее как вызов судьбы.

Оксана Нестеренко, пострадавшая в аварии:

По всем нормам я не должна была выжить в этой аварии вообще, меня от удара отнесло под припаркованный автомобиль. как я залетела я не понимаю. По всем меркам все идет к тому, что они избегут наказания - по крайне мере, Зайцева, но так как я чудом выжила, я надеюсь, что наше правосудие сработает.

Кандидат психологических наук Лариса Гресь сделала гороскоп аварии на Сумской. Она говорит, планеты и звезды в тот день стали так, что сформировали трагическую ситуацию.И то, что суд и следствие так долго длятся, и то, что на остановке было много людей в тот вечер, а аварию создали Зайцева и Дронов не случайность, считает астролог.

Лариса Гресь, астролог:

Вот видите, луна находится в 13 градусе, как только она подойдет к Скорпиону – следствие закончится - это 17 месяцев плюс минус, два участника события, потому что солнце находится в двойном знаке, знаке весов, мужчина и женщина, парность.

Процесс по делу ДТП на Сумской длится почти год. Участники процесса, особенно те, кто потеряли родных сначала посещали все заседания, а ныне адвокатам приходится уговаривать людей прийти. Как рассказывает представитель потерпевших Дмитрий Марцонь, перед каждым заседанием у него разрывается телефон от отказов.

Дмитрий Марцонь, представитель потерпевших:

Очень плохо реагируют люди, очень серьезные моральные страдания и стрессы каждое заседание им приносит, поэтому мне каждый раз с трудом удается им объяснить, ну давайте еще попробуем прийти.