Крупный автопожар в центре Харькова (фото, видео)

12 октября 2018 г. 11:06
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Пожар произошел около 17-этажного жилого дома на улице Рымарской, 25. Там рядом со зданием горело пять припаркованных автомобилей. 

К месту вызова прибыло три отделения спасателей на автоцистернах. Всего 15 человек. На момент их прибытия четыре иномарки - Mersedes ML-350, Audi A-3, Volkswagen Touareg и Chevrolet Lacetti были полностью охвачены пламенем.  Кроме того, частично поврежден оказался Daewoo Lanos, а также две двери на первом этаже, окно и обшивка балкона на втором этаже дома. 
 
Площадь пожара составляла около 20 кв. метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось  в 05:05. 
 
По данным пресс-службе полиции, сведения внесены в ЕРДР по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК Украины. Силовики устанавливают все обстоятельства пожара. Также выясняется сумма материального ущерба. 
 
Видео: 

Біля будинку горіло 5 автівок

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