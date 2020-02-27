"Квалификация - основная цель нашей компании" В Харькове открыли инновационный Центр для обучения газовиков

В "Харьковгоргазе" открылся инновационный центр обучения и развития. Уже завтра газовики и студенты будут тренироваться на современном оборудовании.
Рафаэль Джиоев, председатель правления РГК "Харьковгоргаз"
Мы не пропускает пятницу, потому что это очень важно. Это очень необходимо. И у нас уже все расписано на целые месяцы вперед. Для нашего потребителя квалификация - это основная цель нашей компании
Центр разделен на две зоны - теории и практики.
Андрей, тренер
Даная зона - это зона ВДГО - внутридомовая система газоснабжения. Здесь представлены широкораспространенные бытовые газовые приборы
Практический класс должен показать путь прохождения газа к потребителю.
Юлия Карбовская, руководитель Департамента по персоналу РГК
Это вторая площадка для подготовки профессионалов региональной газовой компании. Мы хотим, чтобы наши сотрудники оптимально, и комфортно, и современно получали и поддерживали нужные знания
Оборудование центра будет постоянно обновляться.