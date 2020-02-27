"Квалификация - основная цель нашей компании" В Харькове открыли инновационный Центр для обучения газовиков

27 февраля 2020 г. 19:27
Автор: Кристина Асыка
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В "Харьковгоргазе" открылся инновационный центр обучения и развития. Уже завтра газовики и студенты будут тренироваться на современном оборудовании.

Рафаэль Джиоев, председатель правления РГК "Харьковгоргаз"

Мы не пропускает пятницу, потому что это очень важно. Это очень необходимо. И у нас уже все расписано на целые месяцы вперед. Для нашего потребителя квалификация - это основная цель нашей компании

Центр разделен на две зоны - теории и практики.

Андрей, тренер

Даная зона - это зона ВДГО - внутридомовая система газоснабжения. Здесь представлены широкораспространенные бытовые газовые приборы

Практический класс должен показать путь прохождения газа к потребителю.

Юлия Карбовская, руководитель Департамента по персоналу РГК

Это вторая площадка для подготовки профессионалов региональной газовой компании. Мы хотим, чтобы наши сотрудники оптимально, и комфортно, и современно получали и поддерживали нужные знания

Оборудование центра будет постоянно обновляться.

Видео: 

Газ - 27.02.2020

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