Лесик заявил о том, что готов взять Добкина на поруки

Нардеп Харьковского городского совета заявил о своем решении взять Михаила Добкина на поруки.

«В случае ареста народного депутата Добкина Михаила Марковича готов выехать в Киев и взять его на поруки», - написал Лесик на своей официальной странице в Facebook.

«Сегодня я, как и большинство граждан Украины наблюдали за очередным позором генерального прокурора Украины. Невооружённым глазом видно, что генеральный прокурор и его подчиненные проявляют полный правовой нигилизм. Хочу отметить, что те действия которые инкриминируют народному депутату Михаилу Добкину не стоят и выеденного яйца», - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в 17:00 рассмотрят вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Михаила Добкина.