Ликвидация аварии на тепломагистрали: чиновники обещают, что сегодня все харьковчане будут с теплом

Анна с трехлетним Артемкой спешат домой. Там, надеется женщина, уже должно потеплеть.

Из-за аварии на тепломагистрали, которая произошла в субботу в Немышлянском районе города, выходные для семьи Анны оказались совершенно холодными.

Маленький Артем начал кашлять и все время пытался согреться под одеялом.

Анна, местная жительница

Из-под одеяла вылезти не можем, одеваем сразу две кофты, штаны, носки, так и сидим дома под одеялами, больше ничего не можем никуда не выйти, ничего сделать не можем.

А некоторым из родителей повезло больше. Из домашней стужи детишек повели отогреваться в садики.

Харьковчанка

Я специально позвонила в садик узнать - тепло там или нет, приводить… они говорят приводите, уже нам включили.

Эдуард также живет в многоэтажке, попавшей в "холодную" зону.

Столбик термометра в квартире выходные не поднимался выше 14 градусов, и многочисленные обращения в коммунальные и информационно-диспетчерскую службу не дали никаких результатов.

Эдуард Головко, местный житель

Нет тепла уже более суток, вторые сутки. Звоним на теплосеть – никто телефон не берет, не снимает трубку. Звонил на службу вчера «15-62» и сегодня звонил в службу «15-62» - вразумительного ответа не было. «Работы ведутся, работы ведутся»- это весь ответ.

Магистраль, которая подает теплоноситель от ТЭЦ -4 не выдержала нагрузки в субботу, 24 февраля около 15-ти часов.

А потом началась цепная реакция, порывы в разных местах фиксировали в девять вечера и ночью в 2:00 и в 5:00 часов утра уже двадцать пятого февраля.

Без теплоснабжения остались 145 объектов жилой и социально-бытовой сферы, а именно: 129 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 3 школы, 7 детских садов и 1 детский дом

Тамара Скульская, гл. врач областного Дома ребенка

Со вчерашнего дня, где-то с 14 часов, стали уже охлаждаться батарейки, мы почувствовали уже что-то неладное. Тут же нам сообщили, что порывы, что нужно предпринимать меры, мы их моментально приняли. Значит, детей, которые у нас из семей - таких 40 детей у нас -отзвонили, отправили домой, а 57 детей брошенных … ну вы уже увидели, что мы им обеспечили все необходимое. 00.45.

Чтобы обеспечить теплом хотя бы детский дом и больницу, пришлось работать непрерывно. Аварийные бригады «тепловых сетей» сменяли друг друга.

Василий Карнаух, рабочий

800 мм труба пришла в негодность – сделали, разрыли, заварили. Все, сейчас, видите, все ниже. Сейчас будет заполнять водой.

Чтобы помочь местным жителям согреться, были развернуты 6 мобильных пунктов обогрева ГСЧС и 4 стационарных пункта, которые находились в учебных заведениях, также раздавались обогреватели.

Чтобы проконтролировать ситуацию, в Харьков вылетел первый заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцкий.

Олег Мельчуцкий, 1-й заместитель начальника ГСЧС

А спрогнозувати, ну ви ж самі розумієте, Ввякому стані ті теплові мережі, які прокладалися ще в минулому столітті. – Тобто я правильно розумію, що причина поривіва - це саме зношеність? - Стан. Так, звичайно.

А в четверг аналогичный порыв случился на улице Шатиловской. Из-за аварии на тепломагистрали без отопления остались жители более чем трех сотен домов и ученики 21- го учебного заведения. Причиной аварии оказалась большая дыра в трубе.

Сегодня неисправность ликвидирована, местные жители радуются, что все наконец закончилось.

Борис, местный житель

Сначала, когда не топили как в зимние времена - холодно, а сей час затопили – отлично все. Теперь мы спортивные костюмы снимаем в тепле и все хорошо. Сейчас хорошо, вот смотрите как... очень хорошо. (трогает батарею)

Что касается аварии в Немышлянском районе, то, как заверили в облгосадминистрации, Дом ребенка и медкомплекс подключили к теплосети еще накануне вечером.

Теплоснабжение осуществили по резервной линии.

На основной магистрали были устранены дефекты и начато заполнение системы.

Что же касается жилых домов, то сегодня утром было подключено 18 домов из 81.

Сейчас специалисты занимаются развоздушиванием линий.

К вечеру понедельника все последствия должны быть устранены, обещают чиновники.