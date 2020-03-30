Лобовое столкновение на Баварии: двое погибших

30 марта 2020 г. 14:21
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Сегодня около 13:00 на проспекте Любови Малой перед Новобаварским мостом столкнулись автомобили Volkswagen Transporter и ВАЗ 2111.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, водитель легкового скончался на месте, пассажира забрала «скорая». По предварительной информации, пострадавший умер по дороге в больницу.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, личности погибших в результате ДТП в настоящий момент устанавливаются.

По предварительным данным, водитель ВАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с микроавтобусом.

Информация зарегистрирована в Новобаварском ОП.

 

 

 

 

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