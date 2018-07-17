Лобовое столкновение на Чугуевской трассе - есть пострадавшие

Сегодня около 14-30 на трассе Чугуев-Меловое столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Газель, которая после удара вылетела с трассы и перевернулась.

Об аварии сообщают очевидцы в соцсетях.

На месте работают медики и полиция.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня в 13.34 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в Чугуевском районе перед поворотом на Купянск произошло ДТП с участием автомобилей «Газель», «Volkswagen» и «Nissan».

В результате происшествия пострадали 3 человека - 54, 29, 36 лет. Сейчас они доставлены в больницу с ЗЧМТ, ушибами и ссадинами.

Автомобили получили технические повреждения.

Информация внесена в журнал единого учета.

Все обстоятельства устанавливаются.