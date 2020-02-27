Людей с пистолетами, прутьями и гранатами на «Барабашово» направил Кернес- предприниматели

«Харьковский городской голова Геннадий Кернес, рассказывая журналистам на месте столкновений возле ТЦ «Барабашово» о том, что все предприниматели, чьи торговые точки будут снесены в случае строительства через территорию торгового центра дороги, будут обеспечены торговыми местами - лжет», - заявили представители группы предпринимателей «STOP–дорога!».

По словам предпринимателей ТЦ «Барабашово», Геннадий Кернес говорит о том, что всех приглашает в горсовет, а на самом деле встречается только с представителями лояльной ему так называемой «инициативной группы», многие представители которой даже не являются предпринимателями «Барабашово», а только создают нужную мэру «картинку» для СМИ.

«Кернес постоянно хвастается «Городом в смартфоне», а не может даже на сайт горсовета выложить планы новых торговых мест. уже молчим о том, чтобы встретиться с реальными работниками рынка: Никто из реальных предпринимателей никаких предложений не получал. Мэр по привычке «играет в напёрстки», а все его действия направлены совсем не на то, чтобы улучшить жизнь харьковчан и условия работы предпринимателей, а на то, чтобы просто снести рынок и таким образом отомстить его основателю - Александру Фельдману, о чем он и сам не стесняясь, говорит», - заявили предприниматели.

«Мы знаем о том, что именно Кернес стоит за обострением ситуации вокруг рынка и именно по его указанию сегодня на «Барабашово» прислали «титушек» с пистолетами, прутьями и гранатами, в результате чего пострадали люди», - подчеркнули в группе «STOP–дорога!».

Напомним, что 27 февраля возле ТЦ «Барабашово» произошли столкновения между группой людей в камуфляжной форме без опознавательных знаков и предпринимателями, протестующими против планов строительства дороги по территории торгового центра. Нападавшие использовали палки, ножи, арматуру, огнестрельное оружие, а также гранаты, применили слезоточивый газ. По информации «STOP–дорога!», в больницы с ранениями и травмами разной степени тяжести обратились около 15 предпринимателей и работников Торгового центра.