Масштабные пожары: помогают спасатели Харьковщины, область готова предоставить людям временное жилье

Разгораться начало вблизи Северодонецка, Луганской области. Из-за порывов ветра и жары, огонь распространялся молниеносно. Уничтожено больше сотни жилых и дачных домов в нескольких поселках. Пламя вплотную подошло и к районному центру, под угрозой оказались поселки Капитаново, Муратово и Боровское. Сейчас осталось три очага огня, сообщил утром премьер-министр Украины, Денис Шмыгаль. Но борьба с огнем продолжается.

Помогают луганчанам спасатели из четырех областей. В том числе - харьковчане. От Харьковского гарнизона ГСЧС было направлено 78 сотрудников и 15 единиц пожарно-спасательной техники.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.:

Туди була направлена техніка - автоцистерни. Це особовий склад, який має досвід гасіння, першу чергу, лісових пожеж. Ті райони, де є лісові масиви. Мається на увазі це- Ізюмський район, Куп"янський, розташовані вони поруч, і райони як з Харкова. так і з області туди були направлені.

Пожары унесли жизни 5 человек, еще около 3 десятков - в больницах. Многих местных жителей пришлось эвакуировать. У некоторых людей дома сгорели вместе со всеми вещами и документами. Президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл на Луганщину, пообещал возместить материальный ущерб семьям погибших, пострадавшим и семьям, потерявшим дом в огне.

Сейчас чиновники занимаются переселением людей. В Харьковской областной администрации подчеркнули - готовы предоставить временное жилье.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Я повідомив про це і Президентові, повідомив своєму колезі з Луганщині, Сергію Гайдаю про те, що Харківська область готова прийняти, якщо є така необхідність,і людей. Надати медичну допомогу, розмістити їх. Ми всі ці процеси організуємо. Ми визначимося - це буде залежати від кількості осіб, є вже.. До мене звернулися благодійники певні, які готові розмістити за власні кошти.

Объявили сбор помощи пострадавшим, а также спасателям благотворительные организации по всей Украине. В частности, волонтеры гуманитарной миссии "Пролиска" принимали участие в эвакуации местных жителей и рассказали, что уже привезли на Луганщину тонны питьевой воды. Также выясняют, в какой помощи нуждаются люди дополнительно.

Тем временем, правоохранители выясняют, что стало причиной стихийного бедствия. Рассматривают три основные версии: умышленный поджог, неосторожное обращение с огнем и влияние аномально высокой температуры воздуха (накануне она достигала + 40 градусов).