Масштабный пожар в Бангладеш: более сотни погибших

22 февраля 2019 г. 8:36
Источник: ТСН
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До 110 возросло количество погибших в пожаре в столице Бангладеш, и еще более полусотни людей травмированы. В историческом районе Дакки сгорело по меньшей мере пять жилых домов.

Загорелось на первом этаже 4-этажки, где незаконно хранились легковоспламеняющиеся химические материалы. После серии взрывов пламя быстро поднимается вверх, а вскоре распространяется и на соседние дома. В момент возгорания на первых этажах зданий люди отдыхали в ресторанах, в одном из заведений праздновали свадьбу. Жители пяти домов оказались в огненной ловушке – из-за пробок люди просто не успевали убегать от огня. "Я видел двух волонтеров, которые давали указания водителям, чтобы избежать пробок. На моих глазах от огня рухнула стена, что была у дороги. В момент взрыва я ехал на телеге. Думаю, что моего водителя нет среди живых", - рассказал травмированный Хазе Мухаммед Салауддин. 

Огонь уничтожил дома и припаркованные рядом автомобили – место пожара превратилось в пепелище.

Спасенных сразу доставляют в местную больницу. "Мы спасли по меньшей мере 41 травмированного человека и отвезли их в больницу. Операция по ликвидации огня на последней стадии. Сейчас мы ищем щебень и готовимся засыпать им всю территорию", - рассказал глава пожарной службы Шакил Неваз. 

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