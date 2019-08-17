Масштабный пожар в гостинице «Токио Стар» в Одессе - Бех рассказал о версиях трагедии

Начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех назвал три основные версии пожара в одесском отеле «Токио Стар».

Об этом он сообщил на брифинге в Одессе. Ч

«Первая версия – инсценировка пожара с целью сокрытия убийства, вторая – нарушение правил пожарной безопасности, третья – неосторожное использование огня постояльцами гостиницы», - отметил Бех.

По его словам, в настоящее время правоохранители склоняются больше ко второй версии. Он добавил, что, по сведениям ГСЧС, пожар, вероятнее всего, начался со щитовой возле прачечной.

«О возгорании в ГСЧС сообщил охранник в 9.34, но, как установили следователи, пожар начался раньше. Когда на место прибыли спасатели, уже горел второй этаж и крыша на площади 200 кв. метров, потом огонь распространился на 1000 кв. метров», - добавил начальник региональной полиции.

Отметим, в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в отеле «Токио Стар» произошел пожар. В результате пожара погибли восемь человек, пострадали - 10, спасено - семерых, эвакуировано - 136. По данным ГСЧС, ориентировочно в отеле находились 200 человек.

По факту пожара в гостинице «Токио стар» начато уголовное производство по части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за пожар в одесском отеле «Токио Стар», в результате которой погибло восемь человек, отвечать будет владелец гостиницы.

В свою очередь владелец здания, где расположен отель, Вадим Черный заявил о готовности понести ответственность в случае, если его вина будет доказана.