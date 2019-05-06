Масштабный пожар в Индустриальном районе: сгорел мебельный склад и несколько автомобилей

Мебельный склад на окраине Харькова, расположенного в бывшем военном городке, загорелся утром. Местные жители проснулись от взрывов и запаха дыма. Сначала, говорят, даже не понимали, что случилось.

Владимир Григорьевич, местный житель

Я увидел машины в 9 утра, начали шланги раскатывать, ничего не понял – здесь никто, ничего, туда покатали шланги. А потом уже у соседки спросили, а она говорит, что территории военторга бывшего - там бывшая база, там мебельный цех сгорел.

Люди говорят, предприятие здесь работает уже давно. Они здесь частенько покупали мебель и делали под заказ. Теперь здесь почти все уничтожило пламя.

Нина Степановна, местная жительница

Начались взрывы, стреляли, взрывалось все, дым пошел. Зять побіг туда, їхній тоже побіг, ну всі жителі побігли туди. Корочє, там згорів мебельний склад, у мене син там робить, де заготовки їхні. Дивани, 4 машини начальника згоріло, КАМаз згорів, трактор, погружчик, лічних 4 машини хазяїна… Одна ГАЗель лишилася только. Цех, де вони роблять мебель, він цілий, а там, де мебель сохранялася і автопарк їхній, то все згоріло.

Открытый огонь заметил охранник, но вместо того, чтобы позвонить в ГСЧС, начал звонить владельцу предприятия. Таким образом, говорят спасатели, было потеряно много времени, за которое огонь беспощадно «сожрал» 80% здания. А это - около 1000 квадратных метров.

Пожарные на месте работали более шести часов. Пламя удалось загасить за несколько часов, однако древесина все никак не переставала тлеть.

Игорь Лупандин, зам. нач. ГСЧС в Харьк. обл.

Висота цієї прибудови складського приміщення одноповерхова, але висота його є біля 5 метрів. І там практично на 5 метрів було розташовано заготівки – мається на увазі - дерев’яні елементи, меблі. Зараз всередині вони тліють. Попередня причина там розглядається, на що би я хотів звернути увагу, – це технічна. Мається на увазі, зв’язана з коротким займанням від електропроводки.

Погибших и пострадавших нет. По официальной информации, владелец предприятия потерял шесть автомобилей. Сейчас на месте ведутся экспертизы и устанавливаются окончательные причины пожара.