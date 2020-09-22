Масштабный пожар в Изюме: в частном гараже сгорели 4 автомобиля и мотоцикл

В Изюме в результате пожара на территории частного домовладения сгорели несколько автомобилей и мотоцикл.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

22 сентября в 8:45 спасателям поступила информация о пожаре в райцентре на улице Леваневского, 18.

По словам заявителя во время сварочных работ на легковом автомобиле "Opel Kadet" произошло возгорание автомобиля, и пожар распространился на деревянные элементы гаража и на стоящие рядом автомобили.

Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что в середине гаража горят 4 легковых автомобиля и мотоцикл, а также пожар распространился на горючие элементы гаража. Общая площадь пожара составляла 100 кв.м.

В результате пожара были уничтожены автомобили Opel Kadet, ВАЗ-2106, ЗАЗ-Таврия, ЗАЗ-Славута и мотоцикл "ИЖ-Юпитер - 5", а также крыша гаража, сварочный и слесарные инструменты.

Пожар бойцы ГСЧС локализовали в 09:10 и ликвидировали в 11:00.

Вероятной причиной пожара, отметили в ГСЧС, стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

