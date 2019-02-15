Mercedes Sprinter врезался в автобус с людьми – есть пострадавшие. ДТП в Богодуховском районе (видео)

Сегодня около 9 утра на трассе Харьков-Ахтырка в районе поселка Горького Богодуховского района столкнулись Mercedes Sprinter (водителю 43 года) и рейсовый автобус Iveco "Харьков-Богодухов".

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, Sprinter врезался в автобус, который в этом момент высаживал пассажиров на остановке.

В результате водитель микроавтобуса получил ссадины лица, а 53-летняя женщина-пассажир автобуса была госпитализирована с ушибом грудной клетки. Состояние пострадавших медики называют удовлетворительным.

Информация зарегистрирована в Журнале заявлений и сообщений Богодуховского ОП. Обстоятельства выясняются.