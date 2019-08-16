Мор рыбы в городском водоеме: полиция открыла уголовное дело

Сообщение о том, что в местном водоеме на въезде Станционном мужчина обнаружил много умершей рыбы, поступило в полицию вчера вечером, 15 августа.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы Новобаварского отдела полиции, спасатели и представители экологической службы.

По прибытию полицейские обнаружили, что мор рыбы предварительно имеет естественный характер, так как уровень воды в водоеме составляет около 50 см. Вода из реки не переходит через плотину, поэтому застаивается. Жара в последние дни также создала определенные условия для возникновения мора.

Предварительно, загрязнение любыми веществами не установлено, но представители экологической службы сделали забор воды из водоема на предмет выявления факта загрязнения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.