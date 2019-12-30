Мощный тайфун на Филиппинах: число жертв возросло

30 декабря 2019 г. 11:44
Источник: РБК-Украина
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Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 47. Об этом сообщает Xinhua.

Ранее сообщалось о 41 погибшем.

Кроме того, 140 человек получили различные травмы. Власти допускают, что число погибших возрастет, поскольку 9 человек пропали без вести.

Полиция и чиновники заявили, что большинство людей погибли в результате утопления, падения с деревьев, а также вследствие случайного поражения электрическим током.

Также вследствие разбушевавшейся стихии пострадали более 260 тысяч домов и около 90 государственных учреждений.

 

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