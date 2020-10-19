Мошенник под видом врача выманил у харьковчан почти полтора миллиона гривен

Полицейские Харькова разоблачили телефонного мошенника, который совершал преступления под видом врача.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, злоумышленник звонил потенциальным жертвам на мобильный телефон и под предлогом того, что их родственники попали в беду, а также с применением других мошеннических схем, выманивал деньги на «лечение». Пострадавшие, находясь в состоянии аффекта, передавали мошеннику немалые суммы.

15 октября ранее судимому 30-летнему харьковчанину сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полицейские проверяются причастность мужчины к совершению других аналогичных уголовных правонарушений.