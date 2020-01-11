Мошенники присваивали квартиры умерших и одиноких: подробности

Трое харьковчан возрастом от 35 до 70 лет подделывали документы, для того чтобы стать владельцами квартир. Таким образом, завладевали жильём одиноких и умерших граждан. На сегодня, следствие установило причастность группы злоумышленников к 5 эпизодам преступной деятельности. Спецоперация проводилась в рамках досудебного расследования, открытого весной 2019 года.

Евгения Кадинцева, старший следователь СУ ГУНП в Харьковской области

10 січня відділом Детективів слідчого управління Нацполіції проведено спеціальну операцію із залучення спецпризначенців "КОРД", в ході якої проведено 8 одночасних обшуків за місцями мешкання фігурантів вказаного кримінального провадження

Во время обысков, по словам Евгении Кадинцевой, правоохранители изъяли у фигурантов доказательства их преступной деятельности - поддельные договоры купли-продажи квартир, дарственные на них, доверенности, паспорта, а также документы с подписью и почерком фигурантов. Кроме этого, изъяли технику, телефоны и 50 тысяч гривен.

Сергей Чиж, начальник СУ Нацполиции в Харьковской области

Зазвичай, я хотів би сказати, що такі злочини вчиняються в умовах неочевидності. Для цього злочинці посягають на майно самотніх осіб, похилого віку людей, які зловживають спиртними напоями. Схема заключається в тому, що вони підшукують квартири, власники яких або померли, або спадкоємці відсутні взагалі

Трем фигурантам дела сообщили о подозрении. В отношении двух - уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. А 70-летняя женщина, согласно решению суда, находится под круглосуточным домашним арестом.

Наложили арест и на 5 квартир, которые стали предметом преступного умысла