Мужчина через интернет торговал базами данных таможни

21 марта 2019 г. 11:54
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Фрунзенский райсуд Харькова признал виновным в несанкционированном распространении информации с ограниченным доступом 51-летнего харьковчанина.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, суд утвердил соглашение о признании виновности между подсудимым и прокурором и назначил мужчине наказание в виде 8,5 тысяч гривен штрафа. Кроме того, к осужденному применена специальная конфискация: в доход государства изъят компьютер, с которого распространялись запрещенные файлы.

По данным ведомства, в мае прошлого года мужчина разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже базы данных таможни ГФС Украины. Несколькими месяцами позже  мужчина прислал файл со специализированной информацией покупателю через Skype.

Незаконный бизнес разоблачили специалисты киберполиции.

Судебное решение вступило в силу

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