Застолье со спиртным закончилось убийством женщины: подозреваемый задержан

24 марта 2019 г. 12:30
213 просмотров

В Харьковской области мужчина убил подругу по рюмке.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 23 марта в полицию позвонил житель села Староверовка Купянского района. Мужчина рассказал, что между жильцами соседнего дома происходит драка.

Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия тело  55-летней женщины без признаков жизни. 

За совершение преступления полицейские задержали  55-летнего жителя Купянского района.

Полицейские установили, что в тот вечер между мужчиной и женщиной после употребления алкоголя возник конфликт. 

В ходе ссоры злоумышленник схватил нож и ударил им женщину в область шеи. 

Из-за большой кровопотери женщина скончалась на месте. 

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения. 

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.