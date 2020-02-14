"Мы будем биться до последнего" На рынке ТЦ "Барабашово" началась бессрочная акция протеста

Предприниматели ТЦ "Барабашово" установили баррикады, чтобы помешать пробивке дороги через рынок. Из собственных источников им стало известно, что мэрия планирует начать демонтаж торговых объектов.

Дмитрий Ищук, предприниматель ТЦ "Барабашово"

Горсовет и команда «ворсовета» замахнулась на последнее, что есть за нашими спинами. Это наш бизнес, это наши дети, это наши семьи! Мы не позволим пройти ни одной наглой морде на эту территорию, здесь "станут" все

Поэтому - установили противотанковые ежи, натянули цепи и зажгли шины. Говорят, их довели до отчаяния, ведь на их магазинах наклеили письма с уведомлением о сносе.

Сегодня предприниматели ТЦ "Барабашово" просили защиты у полиции.

Ирина Денисова, представитель группы предпринимателей ТЦ "Барабашово" "STOP-дорога!"

Здесь будет бойня. Об этом мы и сказали Сокуренко, предупредив заранее о том, что в случае вторжения на территорию ТЦБ и разрушения имущества частных предпринимателей. Предприниматель будет оборонятся

Предприниматели говорят, к решительным действиям перешли, потому что увидели, что мэрия не выполняет обещаний о предоставлении новых торговых точек. А дорога - это не способ разгрузить движение, а война мэра города против народного депутата Александра Фельдмана.

Руслан Гусейнов, предприниматель ТЦ "Барабашово"

К сожалению, мы видим, что они не исполняют своих обещаний. Они просто так, как всегда, разбрасываться словами. Мы будем биться, бороться до последнего, нам деваться некуда

Отстаивать свои рабочие места предприниматели планируют до последнего.