"Мы понимаем, что это было замыкание": Водовозов о сгоревшем троллейбусе в Харькове

По словам заместителя мэра по вопросам инфраструктуры Евгения Водовозова, троллейбус в момент возгорания стоял на месте, внутри никого не было. Как сообщил Водовозов, сейчас причину возникновения ЧП выясняют специалисты.

"Мы понимаем, что это было замыкание, чтобы выяснить почему оно произошло, для этого должны поработать специалисты," - отметил заместитель мэра.

Напомним, в ночь на 29 ноября около 2.20 в районе пересечения улиц Академика Проскуры и Астрономической загорелся троллейбус. На месте работали два пожарно-спасательных отделения на автоцистернах. В 2-35 пожар был ликвидирован. В троллейбусе поврежден моторный отсек и салон на площади 15 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области. Пострадавших нет.