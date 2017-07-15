На Алексеевке горел жилой дом

15 июля 2017 г. 19:59
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13 июля в 16:14 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в тамбуре на 5-м этаже жилого шестнадцати этажного дома по ул. Архитекторов в городе Харьков.

На момент прибытия пожарных площадь пожара составила около 2 кв.м. В тамбуре между квартирами №83 и 84 горела распределительная электрошкаф и мебель из домашними вещами. Из-за сильного задымления жители одной из квартир не могли самостоятельно эвакуироваться.

Через короткое время пожар был ликвидирован пожар.

Эвакуированы двое жителей квартиры на свежий воздух.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

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