На Алексеевке горел жилой дом

13 июля в 16:14 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в тамбуре на 5-м этаже жилого шестнадцати этажного дома по ул. Архитекторов в городе Харьков.

На момент прибытия пожарных площадь пожара составила около 2 кв.м. В тамбуре между квартирами №83 и 84 горела распределительная электрошкаф и мебель из домашними вещами. Из-за сильного задымления жители одной из квартир не могли самостоятельно эвакуироваться.

Через короткое время пожар был ликвидирован пожар.

Эвакуированы двое жителей квартиры на свежий воздух.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.