На Алексеевке в результате пожара погибла женщина, трое детей пострадали

11 декабря в 00:01 спасателям поступила информация о пожаре в десятиэтажном многоквартирном жилом доме на ул. Алексеевской, 14А в Шевченковском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковскгой области.

На момент прибытия спасателей в комнате квартиры на 4-м этаже горели домашние вещи на площади около 10 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1986 года рождения.

Кроме того, пострадали 3 детей: двое - это дети погибшей женщины (мальчик 2016 и девочка 2018 г.р.), а также ребенок из соседней квартиры (мальчик 2018 г.р.).

Всех их с отравлением угарным газом средней тяжести госпитализировали в детскую больницу №1.

В 00:28 пожар спасатели локализовали, а в 01:29 полностью ликвидировали. Причину возникновения пожара устанавливают.