На Алексеевском водохранилище харьковчанин погиб, спасая из воды ребенка

Харьковчанин пожертвовал собой, спасая из воды маленького ребенка.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сегодня в 12:33 в службу «103» поступил вызов на Алексеевское водохранилище, которое расположено в районе улицы Клочковской, по поводу «утопления».

Прибывшая на место происшествия бригада медиков выяснила, что мужчина бросился спасать ребенка, который по неосторожности упал в воду во время прогулки.

Как отметили медики, мужчина спас ребенка, но сам выплыть не смог.

При осмотре бригадой медиков были выявлены очевидные признаки биологической смерти 66-летнего харьковчанина.