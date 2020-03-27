На Алексеевском водохранилище харьковчанин погиб, спасая из воды ребенка

27 марта 2020 г. 22:15
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Харьковчанин пожертвовал собой, спасая из воды маленького ребенка.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сегодня в 12:33 в службу «103» поступил вызов на Алексеевское водохранилище, которое расположено в районе улицы Клочковской, по поводу «утопления».

Прибывшая на место происшествия бригада медиков выяснила, что мужчина бросился спасать ребенка, который по неосторожности упал в воду во время прогулки.

Как отметили медики, мужчина спас ребенка, но сам выплыть не смог.

При осмотре бригадой медиков были выявлены очевидные признаки биологической смерти 66-летнего харьковчанина.

 

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