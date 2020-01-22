На Балаклейщине в пожаре погиб мужчина

Как сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области, 21 января в полицию поступило сообщение о пожаре в селе Авдеевка Балаклейского района.

По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, в 15:25 пожар локализован, в 18:47 полностью ликвидирован. Пожарные провели огромный объем работ по разборке разрушенных конструкций дома, чтобы добраться и потушить все локальные очаги горения.В результате пожара погиб 51-летний владелец дома.

По заключению экспертов, вероятной причиной возникновения пожара стало нарушение правил использования печи на твердом топливе.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается. Окончательная причина пожара устанавливается.