На Балаклейщине в пожаре погиб мужчина

22 января 2020 г. 10:20
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Как сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области, 21 января в полицию поступило сообщение о пожаре в селе Авдеевка Балаклейского района. 

По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа. 

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, в 15:25 пожар локализован, в 18:47 полностью ликвидирован. Пожарные провели огромный объем работ по разборке разрушенных конструкций дома, чтобы добраться и потушить все локальные очаги горения.В результате пожара погиб 51-летний владелец дома.

По заключению экспертов, вероятной причиной возникновения пожара стало нарушение правил использования печи на твердом топливе.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается. Окончательная причина пожара устанавливается.

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