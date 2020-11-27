На Баварии горел дом: погиб мужчина

27 ноября 2020 г. 13:29
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В Новобаварском районе во время пожара, который произошел сегодня утром, 27 ноября, погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в 6:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Бугрименко, 96.

На момент прибытия пожарных горел жилой дом. Площадь пожара составила около 35 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 85-летнего владельца дома.

Пожар бойцы ГСЧС локализовали в 07:05, ликвидировали в 9:28.

Причину его возникновения устанавливают.

 

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