 

На блокпосту в Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами (видео)

09 октября 2019 г. 20:10
Источник: Левый берег
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На блокпосту в городе Кременная Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами, которые направлялись в Золотое, чтобы не допустить разведения сил.

Об этом сообщает hromadske.

Участники акции "Последний блокпост", которые ехали колонной в Золотое, остановились на блокпосту. Добровольцы потребовали пропустить их, в результате чего возникла потасовка, во время которой один из правоохранителей выстрелил в воздух.

Также сообщается, что один из правоохранителей пострадал, его забрали медики.

Из-за инцидента очередь к блокпосту в Кременной растянулась на 4 км.

После потасовки националистов пропустили через блокпост.

По данным пресс-службы Нацполиции, в результате инцидента на блокпосту задержали двух активистов. Один - водитель авто, который наехал на ногу спецназовца, другой - находился в розыске.

Кроме того, из автомобиля, который следовал в колонне, изъяли 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки оружие вернут владельцам.

Напомним, 1 октября в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом в Луганской области. Разведение должно было начаться 7 октября, но его перенесли из-за обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

В Минобороны сообщили, что ВСУ технически готовы к разведению войск, а также уточнили, что войска отойдут на позиции 2016 года.

В СМИ появилась информация о том, что после разведения сил на Донбассе так называемыми "серыми зонами" могут стать Широкино, Пески, Гранитное и другие, подконтрольные Киеву населенные пункты. Комментируя это, в штабе Операции объединенных сил заявили, что в свою очередь, противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников.

 

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