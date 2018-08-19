На Центральном рынке – пожар на овощной площадке (видео)

На Центральном рынке в Харькове произошел пожар на овощной площадке.
Об этом сообщают пользователи соцсетей, публикуя соответствующие фото и видео.
По информации помощника начальника ГУ ГСЧС Харьковской области Игоря Лупандина, в 14:16 спасателям поступило сообщение о пожаре по улице Пискуновской в Харькове.
По предварительным данным спасателей, на овощной площадке горят три павильона.
На месте пожара работают 4 отделения ГСЧС Харьковской области.
В результате пожара никто не пострадал.
В 14:41 пожар спасатели локализовали. Ликвидация пожара продолжается.
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