На Центральном рынке – пожар на овощной площадке (видео)

19 августа 2018 г. 15:14
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На Центральном рынке в Харькове произошел пожар на овощной площадке.

Об этом сообщают пользователи соцсетей, публикуя соответствующие фото и видео.

По информации помощника начальника ГУ ГСЧС Харьковской области Игоря Лупандина, в 14:16 спасателям поступило сообщение о пожаре по улице Пискуновской в Харькове.

По предварительным данным спасателей, на овощной площадке горят три павильона.

На месте пожара работают 4 отделения ГСЧС Харьковской области.

В результате пожара никто не пострадал.

В 14:41 пожар спасатели локализовали. Ликвидация пожара продолжается.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

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