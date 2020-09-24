На Чугуевщине мужчина убил беременную жену: подробности

Они бесконечно все пили, орали, кричали, все, что мы слышали, тут был бесконечный бедлам, бесконечные пьянки. К этому оно все шло.

Маленькая деревня под Чугуевом, Старая Покровка. Здесь проживает менее тысячи человек.

Именно в одном из этих дворов и произошло жестокое убийство: мужчина, изрядно набравшись водки, избил жену. Да так, что она скончалась на месте. До приезда «скорой». Еще ужаснее эту трагедии сделало то, что женщина, 38-летняя Алла, была на седьмом месяце беременности.

Дмитрий Лукьянов, сосед

Они постоянно вот это, то драки, то маму побьет, то Алку побьет. У них частенько полиция была. Заберут, поговорят и опять же отпустят. Ну, потому что бытовая ссора, напились, подрались и все.

Совместная жизнь у супругов длилась шесть лет. Соседи вспоминают: часто Алла вместе с детьми бежала из дома, было такое, что муж выгонял женщину из дома голой, а мать, которая с ними жила, пряталась за соседскими машинами на улице, потому что из-за возраста просто не могла убежать. Этой весной изверг догнал старушку и разбил ей голову.

Владимир Семерик, работодатель

Мама, говорит, валяется в луже крови. Вызвал «скорую», забрала «скорая» маму. Ей зашили голову, он хорошо ее табуреткой - раза три - ударил. Потом мы маме пенсию поехали отвезли. Ну и через 2-3 недели маму выписали. Когда маму выписали, мама написала отказ, что претензий не имеет к зятю.

Хуже всего то, что за всем этим кошмаром наблюдали четверо малолетних детей супругов.

- Четверо, одна погибла, двойню забрали, а тепер же вона 5 -й була вагітна.

Двух детей, как рассказывают соседи, забрали в детский дом.

После рождения двойняшек женщина пытались бросить пить. Тогда по всей улице люди собрали детям вещи и помогали матери.

Впрочем, вскоре женщина снова сорвалась, и тогда детей зарбали соцслужбы. Хотя, говорят в селе, супруги пытались работать на местном складе.

Владимир Семерик, работодатель

К работе они хорошо относились, но только два-три дня отработают и 3-4 дня их нету. На работе они у нас - такого нету - никто никого не бил. Работали они: он - грузчиком, а Алла у меня мешки держала.

После совершения преступления, мужчина скрылся с места происшествия и несколько дней прятался у брата. Задержали его в поселке Рогань. Открыто уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Дмитрий Гринчак, заместитель начальника Чугуевского ОП

Підозрюваному 48 років, раніше він вже попадав в поле зору поліції. Раніше засуджений як за насильницькі злочини, так і за майнові.

За содеянное мужчине грозит пожизненное заключение.