На Донбассе боевики обстреляли жилые дома

На Донбассе за сутки 29 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Об этом сообщили в пресс-штабе Операции Объединенных сил.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения.

Как указывается, при обстрелах враг использовал минометы калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле хутора Свободный враг дважды обстреливал наши оборонительные укрепления, на подступах к Крымскому и Луганскому противник неоднократно открывал огонь в течение суток, а также в районе Южного.

Как отметили в штабе ООС, не было тишины и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрелы были зафиксированы вблизи населенного пункта Березовое, у Старогнатовки и в пригороде Марьинки.

По данным разведки, 29 июня наши защитники ранили двух захватчиков.

По уточненной информации, 28 июня 2020 в 21.18 и в 22.55 по направлению неподконтрольного правительству Украины поселка Доломитное Донецкой области боевики целенаправленно дважды обстреляли жилые дома в поселке Новолуганском, применив стрелковое оружие калибра 7,62 мм. В результате первого обстрела было повреждено окно и мебель одного из домов, а при втором - враг попал в металлопластиковое окно, разбив стеклопакет на балконе второго этажа жилого дома. Пострадавших граждан, в результате вражеского обстрела, нет.

«Наблюдателями украинской стороны СЦКК, которые работали на месте происшествия, также было установлено, что расстояние и направление откуда велся обстрел, четко указывают на причастность российско-оккупационных войск к данному преступлению. Оккупанты сознательно не выполняют Минские соглашения и систематически подтверждают свое нежелание соблюдать режим прекращения огня, продолжая регулярно обстреливать жилые районы Донбасса», - отметили в пресс-штабе ООС.

Как отмечается, с начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня – зафиксирован обстрел вблизи Невельского.

«В ответ наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», - добавили в штабе.