На Донбассе двое военных погибли, подорвавшись на взрывном устройстве – штаб ООС

1 декабря на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается в утренней своде пресс-штаба ООС.

«Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" российские оккупационные войска вели обстрелы вблизи Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – и у Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":

- неподалеку от Лебединского - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

- в районе Новогригорьевки - из минометов калибра 82 мм;

- вблизи Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов;

- у Павлополя - с СПГ и стрелкового оружия;

- неподалеку от Широкино - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также сообщается, что вчера, 1 декабря, во время выполнения боевой задачи, на неизвестных взрывных устройствах подорвались два украинских военнослужащих. В результате взрывов наши воины получили ранения, несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва.

Как отмечается, с начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.