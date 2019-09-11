На Донбассе от обстрелов пострадали шестеро украинских военных

За минувшие сутки, 10 сентября, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 19 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения.

Вследствие вражеских обстрелов четыре украинских военнослужащих получили ранения, а еще два – боевые травмы.

Кроме того, враг вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.