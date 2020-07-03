На Донбассе при обстреле Зайцево погибла мирная жительница

03 июля 2020 г. 9:28
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От вражеского обстрела в Зайцево на Донбассе погибла мирная жительница.

Об этом сообщили в пресс-штабе Операции Объединенных сил.

«Сегодня, на рассвете 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года рождения», - сказано в сообщении.

По данным утренней сводки штаба ООС, за сутки 2 июля на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

При этом враг использовал запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«За текущие сутки, по имеющейся информации, потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой»,- указывается в сводке.

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