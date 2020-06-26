На Донбассе - семь обстрелов за сутки, ранен военный

26 июня 2020 г. 10:00
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На Донбассе за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранен один украинский военнослужащий.

Об этом в Фейсбук сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как указывается в утренней сводке, противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вражеские обстрелы фиксировались в районе позиций ВСУ вблизи населенных пунктов Широкино, Марьинка, Хутор Вольный, Крымское и Новомихайловка.

В ООС отметили, что на такие действия агрессора украинские защитники дали адекватный ответ - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков решительно подавили активность противника.

По данным разведки, 25 июня украинские защитники ранили одного оккупанта.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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