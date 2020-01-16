На Донбассе в результате обстрела снайпера погиб боец из Харьковской области

15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-штаб Операции Объединенных сил.

В результате вражеских обстрелов погиб военнослужащий Объединенных сил – житель Харьковщины.

Как сообщается на официальной странице 92-ОМБр в Фейсбук, в результате обстрела снайпера в направлении населенного пункта Каштановый получил пулевое ранение головы старший солдат Кучкин Алексей Викторович. Он был старшим стрелком механизированного батальона.

"Непоправимое произошло на ВОПе: Алексей дежурил, ожидая врага. И хотя был в средствах защиты, коварный российский снайпер сделал свое подлое дело - попал защитнику Украины в лицо. Собратья пытались быстро эвакуировать Алексея, доставив в больницу, однако, к сожалению, чуда не произошло. Защитник умер", - сообщили его побратимы.

"Алексею было 24 года, три из них он служил в рядах Вооруженных сил Украины. Родом из Харьковщины, парень был настоящим патриотом. Ответственно и честно защищал родную страну от оккупантов. Всего месяц назад женился. От первого брака имеет сыночка-школьника", - рассказали в бригаде.

О том, что в зоне ООС 15 января присутствовала снайперская активность, сообщили в штабе ООС.

Также по данным штаба, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 16 января, по данным ООС, с начала этого периода российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Майского.