На Донбассе в результате обстрелов боевиков ранены трое военных ООС

18 апреля вооруженные формирования Российской Федерации пять раз обстреляли позиции Объединенных сил с применением запрещенного минскими договоренностями оружия и вооружения.

Об этом в Фейсбук сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

«Наши воины уверенно открывали огонь, настойчиво и эффективно заставляя противника к соблюдению режима «Тишина», - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Как отмечается, свою активность противник вчера проявлял преимущественно в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", где зафиксировано четыре обстрела.

Так, из минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупационные войска выпустили 11 мин по нашим подразделениям вблизи Луганского, а защитников Майского обстреляли из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также неподалеку Крымского в полдень против украинских военнослужащих враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а вечером - вооружение боевых машин пехоты.

На Приазовье оккупанты открывали огонь против защитников Лебединского из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Вследствие вражеских обстрелов вчера трое наших героев получили ранения.

«Агрессивное и преступное поведение российских оккупантов вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил - огнем из штатного вооружения наши подразделения решительно подавили вражескую активность. В случае повторения подобных провокаций украинские защитники всегда готовы предоставить захватчикам адекватный и неотвратимый ответ». – отметили в штабе ООС.

По данным разведки Объединенных сил, 18 апреля наши подразделения ранили, по меньшей мере, одного российского наемника.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, добавили в штабе ООС.