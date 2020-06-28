На Донбассе за сутки -12 обстрелов, погиб боец ООС, трое ранены

На Донбассе в течение суток 27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил в Фейсбук.

Как отмечается, враг применил при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На действия захватчиков украинские воины дали адекватный ответ, прекратив вражескую активность.

Обстрелы враг вел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Верхнеторецкого и Широкино, неподалеку Водяного, по Авдеевке, а также по украинским защитникам Гранитного и у Марьинки.

Также вражеские обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Светлодарска и Крымского, Орехово и на подступах к населенному пункту Новотошковское, а также близ населенного пункта Мироновский.

«За минувшие сутки Украина потеряла одного воина, еще трое военнослужащих получили ранения», сообщается в сводке.

По данным ООС, с начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Такие коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника.

Как отметили в штабе ООС, за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.