На Донетчине работник налоговой застрелился на рабочем месте

Оперативный дежурный Главного управления Государственной налоговой службы в Донецкой области, находясь на своем рабочем месте, совершил самоубийство.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что 20 февраля, находясь на своем рабочем месте в комнате для оружия Главного управления Государственной налоговой службы в Донецкой области, мужчина застрелился из табельного оружия.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 с пометкой «самоубийство» УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. Устанавливаются все обстоятельства ЧП и свидетели происшествия.